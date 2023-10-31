Американские военные проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части. Испытания пройдут в среду, 1 ноября.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

Тестовый пуск будет произведен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

На прошлой неделе в России под личным руководством Владимира Путина прошла тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.

Между тем война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне возобновили атаки возле Спартака (с юга) и Каменки (на севере). Армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию".

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