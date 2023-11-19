Франция испытала свою межконтинентальную баллистическую ракету M51.3. Новая версия ракеты имеет дальность 10 тысяч километров и несет десять боеголовок с разной траекторией удара.

Об этом сообщает Минобороны Франции в Х (Twitter).

В субботу вечером, 18 ноября, был успешно произведен испытательный пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда.

"Первый успешный испытательный запуск стратегической баллистической ракеты М51.3", – заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Ранее в США сообщили о неудачном испытании баллистической ракеты Minuteman III. Заявляется, что во время испытания из-за обнаружения аномалии после запуска ракету взорвали. Кроме того, командование ВВС США подтвердило, что безопасным образом уничтожило межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боевой части.

Напомним, что 19 апреля в США уже проводили испытательный пуск этой межконтинентальной баллистической ракеты, и тоже без боевой части. Тогда ее запуск тоже происходил с базы Ванденберг космических сил США в штате Калифорния. При испытании Minuteman III была оснащена одной тестовой возвращаемой ракетой.