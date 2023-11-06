Стратегическая атомная подлодка США класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США на Ближний Восток.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США в соцсети X.

"5 ноября 2023 года в зону ответственности Центрального командования США прибыла подводная лодка класса "Огайо", - говорится в сообщении.

Подводные лодки класса "Огайо" составляют основу стратегических наступательных ядерных сил США. Они снабжены межконтинентальными баллистическими ракетами.

Напомним, в начале обострения на Ближнем Востоке Пентагон приказал ударной группе авианосца Gerald R. Ford отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы продемонстрировать поддержку Израилю.

Также мы писали, что США решили отправить к берегам Израиля более четырех тысяч моряков и морпехов, которых разместят на кораблях. Западные СМИ сообщали, что военные прибудут на кораблях USS Bataan и USS Carter Hall, которые недавно покинули Кувейт. Третий корабль, входящий в состав подразделения - USS Mesa Verde - находился в Средиземном море и должен был направиться к израильскому берегу.