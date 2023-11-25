Во время сегодняшней массированной атаки россияне использовали "Шахеды" черного цвета и покрытые карбоном.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Они и раньше совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и те, что делают сами, используя там композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и чёрный цвет - понятно, почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп", - сказал он.

Reuters показала фото "Шахедов", атаковавших Киев этой ночью.

Напомним, сегодня ночью россияне выпустили рекордное количество дронов по Украине. В Воздушных силах ВСУ уточняют, что сбили 74 российских беспилотника из 75.

Война в Украине идет уже 640-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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