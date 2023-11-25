Президент Украины Владимир Зеленский с супругой приняли участие в мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов — геноциду украинского народа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры президент и первая леди присоединились к молитве памяти жертв голодоморов в Украине.

В молитвенном мероприятии также приняли участие представители церкви и духовные лидеры религиозных организаций, военные капелланы, военнослужащие Сил безопасности и обороны Украины.

Также присутствовали Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, командующие и руководители военных и правоохранительных органов.

После завершения молитвы глава государства, первая леди и представители военно-политического руководства и духовенства прошли в Национальный музей Голодомора-геноцида.

В шествии также приняли участие: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Швейцарии Ален Берсе, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, главы и члены иностранных парламентов, представители дипломатического корпуса.

Под удары колокола они установили лампадки к монументу "Горькая память детства".

Напомним, Владимир Зеленский записал обращение к украинцам ко Дню памяти жертв Голодомора.