Американский штат Вайоминг стал 32-м штатом США, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласил ноябрь месяцем памяти о трагическом событии.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Фейсбуке.

"Благодарю губернатора штата Вайоминг Марка Гордона за солидарность с Украиной", - говорится в сообщении.

Маркарова также поблагодарила украинскую общину во всех штатах за активную кампанию по оказанию почестей жертвам Голодомора путем организации просветительских мероприятий. Посол напомнила, что традиционно в последнюю субботу ноября украинцы по всему миру зажигают свечи в память о погибших от Голодомора. В этом году акция памяти пройдет 25 ноября.

Кроме того, дипломат опубликовала документ о признании Голодомора властями Вайоминга геноцидом украинцев.

Отметим, что еще в 2018 году Сенат США единогласно признал Голодомор 1932-33-х годов геноцидом украинского народа.

Также мы писали, что в середине октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала Голодомор геноцидом украинского народа.

А зимой прошлого года признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и Европарламент. За соответствующую резолюцию проголосовали 507 депутатов, 12 высказались против.