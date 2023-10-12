Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил в Х Владимир Зеленский и поблагодарил ассамблею за это.

За принятие резолюции п ризнании геноцидом проголосовали 73 члена ПАСЕ, против высказался один.

"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", - сказано в посте.

Ранее парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

То же самое сделал Европейский парламент.