ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа. Зеленский поблагодарил
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Голодомор геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил в Х Владимир Зеленский и поблагодарил ассамблею за это.
За принятие резолюции п ризнании геноцидом проголосовали 73 члена ПАСЕ, против высказался один.
"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", - сказано в посте.
Ранее парламент Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
То же самое сделал Европейский парламент.