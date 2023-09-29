Директор Музея Голодомора Леся Гасиджак подала в суд на блогера-юриста Клима Братковского.

Об этом Братковский сообщил в Facebook.

В иске Леси Гасиджак ответчиком указан Клим Братковский. Предмет иска - защита достоинства и деловой репутации, признание информации дискриминационной и недостоверной и возмещение ущерба.

Ранее Клим Братковский раскритиковал внешность Леси Гасиджак и заявил, что человек ее комплекции не может возглавлять организацию, посвященную умершим от голода.

Леся Гасиджак - украинский этнолог, публицист. С июля 2022 года - и.о директора Музея голодомора-геноцида.

Напомним, что ранее мы писали о том, что директор Музея голодомора стала героиней фотосессии украинского Vogue.

А также, что президент Владимир Зеленский отменил выделение 500 миллионов бюджетных гривен на Музей Голодомора.

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