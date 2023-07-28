Исполняющая обязанности директора Музея Голодомора Леся Гасиджак подаёт в суд на юриста Клима Братковского.

Об этом сообщает сама Гасиджак на своей странице в Фейсбуке.

"Против первого хейтера уже готовится судебный иск. Глобальный веб-фикс (фиксация и исследование содержания веб-страниц - Ред.) завершен, есть предварительные договоренности с суперспециалистами по юридическому сопровождению и даже предложение по информационному сопровождению судебного процесса. Сразу скажу, что даже публичное извинение, если когда-нибудь такое будет, ничего не изменит. Новые угрозы, если вдруг – тем более", — написала Гасиджак.

Напомним, Братковский возмутился внешним видом женщина и заявил, что с такой внешностью она не может возглавлять Музей Голодомора. А возглавить его должен украинский военнослужащий, который прошёл через плен и знает о голоде не понаслышке.

Как мы сообщали, внешность Гасиджак, руководящей Музеем Голодомора, вызвала бурное осуждение в соцсетях. Одни пользователи поддержали Братковского, другие считают, что нельзя судить по внешнему виду и тем более хейтить за него.

Мы также писали, что после широкого общественного резонанса Владимир Зеленский отменил выделение 500 миллионов бюджетных гривен на строительство Музея Голодомора.