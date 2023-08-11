Директор Музея голодомора Леся Гасиджак приняла участие в фотосессии для сайта украинского Vogue и дала изданию большое интервью о музее, бодишейминге и уроках гуманизма.

Интервью опубликовано на сайте глянцевого журнала.

Ранее юрист Клим Братковский раскритиковал внешность Гасиджак и заявил, что человек ее комплекции не может возглавлять организацию, посвященную умершим от голода.

По словам музейщицы, после появления поста юриста муж посоветовал ей несколько дней просто не заходить в соцсети. Гасиджак послушалась и первые пару дней даже обошлась без успокоительного. Хотя и без сна тоже. На четвертый день врач выписала ей транквилизаторы.

Также в материале говорится, как она пришла к музейному делу.

Сейчас Гасиджак сорок. Она окончила истфак Университета Шевченко и, по ее собственному признанию, мечтала о педагогической деятельности.

"Я люблю преподавать и умею держать внимание аудитории", - охарактеризовала она себя.

Однако после окончания университета она попала в издательство "Родовид", где издавали книги по этнографии, украинскому искусству, вышивке, текстилю, скульптуре и тому подобное. В 2008 году Леся присоединилась к Украинскому центре развития музейного дела — и "открыла музейный мир, в который влюбилась навсегда". Затем была работа в Музее-квартире Павла Тычины, где она водила экскурсии. Затем оказалась в Музее голодомора.

Ранее мы сообщали о посте Братковского, вызвавшем бурные обсуждения в соцсетях. Многие его раскритиковали за дискриминацию, но нашлись и сторонники, среди которых оказалась нардеп Марьяна Безуглая.

Гасиджак обвинила Братковского в травле и заявила, что подаст на него в суд.