Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам ко Дню памяти жертв Голодомора.

Каждый год, в четвертую субботу ноября, Украина чтит память о более чем 7 миллионах погибших украинцев во время Голодомора.

В этом году отмечают 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

"Нас стремились смирить, замордовать, истребить. Не смогли. От нас хотели скрыть правду и умолчать страшные преступления. Не смогли. Нас хотели запутать, обмануть, сделать так, чтобы мы не верили, не помнили, а потому простили. Не смогли. И сегодня с глубокой грустью и уважением мы чтим память о миллионах наших людей – миллионах жертв голодоморов.

Трагедия, из-за которой сегодня мы плачем и молчим - так тихо, что это должен слышать весь мир. Так звучит украинская боль.

Мы благодарим все государства, которые выбрали справедливость, признали ее официально - признали Голодомор преступлением против людей, против Украины. Всем, кто называет вещи своими именами.

Мир должен объединиться и осудить преступления в прошлом. Мир должен объединиться и остановить настоящее преступление.

Зло не было остановлено, не было искуплено. Сейчас мы его останавливаем. Украина устоит. Украина не угаснет. Украина сохранит себя и правду", - сказал Владимир Зеленский.

Декларацию к трагическому 90-летию Голодомора 1932-1933 годов, инициированную Украиной в ООН, подписали 55 стран. Также ее поддержала делегация Европейского союза. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Война в Украине идет уже 640-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.