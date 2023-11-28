Из-за непогоды погибли 10 человек в Одесской, Харьковской, Николаевской областях и в Киеве. 23 человека пострадали, среди них 2 ребенка.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В Одесской области подразделения ГСЧС привлекались к помощи 254 раза. Отбуксировано 849 автомобилей, в том числе 24 автобуса и 17 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 2498 людям, в том числе 162 детям.

5 человек из-за непогоды погибли, еще 15 - пострадали.

В Николаевской области спасатели выезжали на вызовы 66 раз, отбуксировали 144 автомобиля. На некоторых отрезках дорог движение остается усложненным. В Николаевской области 2 человека погибли, еще 2 - пострадали.

Последствия непогоды по Украине:

8 автодорог в Николаевской и Кировоградской областях остаются перекрытыми для движения.

Обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях.

Всего отбуксировано 1530 транспортных средств.

Напомним, на государственном и региональном уровнях функционируют штабы по ликвидации последствий непогоды.

Ранее мы писали, что в Одесской области от холода погибли 3 человека. Местные СМИ предполагают, что это были бездомные.

Также вчера по Украине из-за снежной бури обесточены 2046 населенных пунктов в 15 областях.