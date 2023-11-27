Обнаружили одну из жертв непогоды в Одессе.

Видео публикуют местные телеграм-каналы.

На кадрах можно увидеть труп человека, лежащий в куче мусора у припаркованного автомобиля. Одежда на погибшем явно не соответствовала зимней погоде, а на ногах нет никакой обуви.

По данным местных пабликов, женщину выгнали на улицу из общежития в районе рынка "Черёмушки", и она замёрзла насмерть во время снегопада.

Как мы сообщали, всего в Одесской области от холода погибли 3 человека. Местные СМИ предполагают, что это были бездомные.

"В Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева - тело женщины и на Привокзальной площади - мужчину", - пишет местное издание "Думская".

Напомним, ликвидация последствий непогоды в Одесской области продолжалась и ночью 27 ноября. Все службы работали в усиленном режиме. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что, на некоторых занесённых снегом участках спасателям пришлось привлекать к работе военные бронетранспортёры. В области зафиксировано семь фактов ДТП грузовиков, девять съездов с дороги рейсовых автобусов.