Украинские пограничники обнаружили в Карпатах обессиленного мужчину с обмороженными конечностями, пытавшегося попасть в Румынию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По имеющейся информации, пострадавший более трёх суток бродил по окрестностям в надежде покинуть территорию Украины.

"Он еле разговаривал. Единственное, что он сообщил - что более трёх суток бродил в горах и ничего не ел. При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины, а также вид на жительство и получение денежных выплат в Румынии. Поскольку самостоятельно передвигаться он уже не мог, пограничники вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшего переохлаждение, истощение и обморожение нижних конечностей. Мужчину госпитализировали", - сообщает Госпогранслужба.

Ранее на границе Украины с Румынией нашли тело мужчины призывного возраста в зимней одежде. ГПСУ предполагает, что мужчина погиб, пытаясь нелегально покинуть Украину, чтоб избежать мобилизации.

Мы также сообщали, что в Закарпатье уклонист пытался уплыть по Тисе в Румынию на детском надувном круге.