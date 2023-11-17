Пограничники помешали двум мужчинам пересечь границу с Румынией по реке Тиса. Один из них был уклонист, второй - сопровождающий родом из Закарпатья.

Об этом сообщается в Фейсбуке Госпогранслужбы.

Сопровождающий не предупредил клиента, насколько стремительна и бурна река, но дал ему гидрокостюм и "надежное" плавсредство – надувной детский круг. Себя же он обезопасил надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго. О том, что здесь уже утонули почти два десятка мужчин, проводник умолчал, потому что планировал получить за "услугу" $3200.

На обоих составлены протоколы об административных правонарушениях.

Недавно мы писали, что в Одесской области накрыли схему вывоза уклонистов за границу на каретах скорой помощи. Машина скорой с медицинским экипажем и проблесковыми маячками доставляла мужчин до "зеленки" на границе в обход блокпостов.

Также пограничники показывали, как с помощью дрона и тепловизора поймали уклониста, который пытался пересечь границу. На требование остановиться мужчина не отреагировал и стал убегать. Он спрятался в траве у обочины дороги, но дрон с тепловизионной камерой показал его местонахождение.