Во Львове разоблачили двух местных жителей, которые использовали поддельные пенсионные документы по инвалидности, чтобы переправлять через границу уклонистов от воинской службы.

Об этом сообщает МВД Украины в своём телеграм-канале.

"У фигурантов во время следственных действий изъято четыре миллиона гривен. "Клиентов" они находили благодаря рекомендациям тех, кому уже помогли незаконно выехать из Украины. Такая услуга обходилась в 11 тысяч евро", - говорится в сообщении МВД.

Ранее в Одесской области разоблачили схему вывоза уклонистов за границу на каретах скорой помощи. Как рассказали в спецслужбе, автомобиль скорой помощи с медицинским экипажем и проблесковыми маячками доставлял мужчин до лесополосы на границе в обход блокпостов. Там их встречал следующий сопровождающий и лесными тропами выводил за границу.

Мы также сообщали, что в Одессе разоблачили полицейского, который пытался наладить незаконную схему выезда за границу. Правоохранитель вместе со своими сообщниками искали "клиентов" в соцсетях. За 5 тысяч долларов с человека полицейский обещал устроить военнообязанным беспрепятственный пропуск через границу. Для этого он планировал подкупить пограничника.