Во Львове поймали двух местных жителей, продававших уклонистам поддельные пенсионные документы
Во Львове разоблачили двух местных жителей, которые использовали поддельные пенсионные документы по инвалидности, чтобы переправлять через границу уклонистов от воинской службы.
Об этом сообщает МВД Украины в своём телеграм-канале.
"У фигурантов во время следственных действий изъято четыре миллиона гривен. "Клиентов" они находили благодаря рекомендациям тех, кому уже помогли незаконно выехать из Украины. Такая услуга обходилась в 11 тысяч евро", - говорится в сообщении МВД.
Ранее в Одесской области разоблачили схему вывоза уклонистов за границу на каретах скорой помощи. Как рассказали в спецслужбе, автомобиль скорой помощи с медицинским экипажем и проблесковыми маячками доставлял мужчин до лесополосы на границе в обход блокпостов. Там их встречал следующий сопровождающий и лесными тропами выводил за границу.
Мы также сообщали, что в Одессе разоблачили полицейского, который пытался наладить незаконную схему выезда за границу. Правоохранитель вместе со своими сообщниками искали "клиентов" в соцсетях. За 5 тысяч долларов с человека полицейский обещал устроить военнообязанным беспрепятственный пропуск через границу. Для этого он планировал подкупить пограничника.