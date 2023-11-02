В Одесской области накрыли схему вывоза уклонистов за границу на каретах скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Как рассказали в спецслужбе, скорая с медицинским экипажем и проблесковыми маячками доставляла мужчин до "зеленки" на границе в обход блокпостов. На месте их встречал следующий сопровождающий и выводил лесными тропами за границу.

Схему наладили двое иностранцев с видами на временное проживание в Украине и житель Одесской области. Услуга стоила от 4,8 тысяч долларов.

Решается вопрос о квалификации действий медиков.

Ранее мы рассказывали, что пограничники в Одесской области при помощи дрона задержали 14 уклонистов, которые пытались выехать за границу

Также пограничники показали, как поймали уклониста, который пытался пересечь границу, с помощью дрона. На требование остановиться мужчина не отреагировал, а после стал убегать. Он спрятался, как ему казалось, в траве у обочины дороги, но дрон с тепловизионной камерой отчетливо показал его местонахождение.

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