Народному депутату Александру Дубинскому объявили подозрение за схему с выездом уклонистов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

СБУ и Государственное бюро расследований заявляют, что собрали доказательную базу на действующего народного депутата, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу под видом волонтеров через систему "Шлях".

Тем временем Александр Дубинский уже прокомментировал "Стране" предъявленное ему подозрение, согласно которому его обвиняют в организации схемы незаконного выезда уклонистов.

"Согласно версии досудебного следствия, неустановленные лица под руководством народного депутата Дубинского организовали в непосредственной близости к границе гримерку и переодевали людей в Зеленского, а далее, под видом странствующих нищих, переводили их через государственную границу. Это если объяснять степень бреда, изложенного в подозрении мне", - заявил Дубинский.

По словам нардепа, его пытаются обвинить в том, что один волонтер, выехавший через общественную организацию, с которой сотрудничает Дубинский, не вернулся.

"Самое интересное, что этот волонтер был задержан сотрудниками СБУ и ДПС, опрошен и, почему-то, тут же выпущен за границу, хотя сейчас мне пытаются инкриминировать, что я знал, что он НЕ волонтер. А сотрудники СБУ и ДПС тоже знали, но выпустили его из страны", - сказал депутат.

Он также добавил, что как только в одном из связанных с Офисом президента анонимных Telegram-каналов появилось видео с заявлением гражданина, что он не собирается возвращаться в Украину, общественная организация тут же обратилась с заявлением в Нацполицию, и после двух отказов НПУ дело против сбежавшего волонтера, который злоупотребил доверием общественной организации и нарушил договор о волонтерской деятельности, который он заключил, было открыто по решению Шевченковского суда 18 октября 2023 года.

"В свою очередь Генпрокуратура открыла дело против меня только 27 октября", - сказал Александр Дубинский.

Депутат считает, что дело которое открыли против него - сфабрикованно-заказное.

"Я рассматриваю это дело исключительно как сфабрикованно-заказное и направленное на прекращение системной критики власти, в частности, Ермака и Зеленского, и раскрытия их причастности к укрывательству коррупционных схем", - утверждает он.

Ранее мы писали об обысках у Дубинского по делу об организации незаконного выезда за границу для брата своей гражданской жены.

По данным следствия, брат гражданской жены нардепа пытался выехать в Молдову на автомобиле через систему "Шлях". В Кишиневе он должен был перегнать элитное авто Дубинского с автостоянки аэропорта в Вену.

Выехать мужчина пытался на основании документа, выданного по заказу Вышгородской РВА на основании ходатайства общественной организации "Медиаоборона". Сам он заявил, что о деятельности такой организации не знает.

Сам Дубинский прокомментировал "Стране" обыски и заявил, что у него "нет ни гражданской жены, ни гражданского мужа". Однако ГБР опубликовало аудиозапись разговора мужчины, чей голос похож на голос Дубинского. На пленке мужчина обсуждает, как оформить для третьего лица выезд за границу через организацию "Медиаоборона" под видом волонтера.