ГБР проводит обыски по делу об организации нардепом незаконного пересечения границы другим лицом
Государственное бюро расследований сообщает об обысках по делу об организации действующим нардепом незаконного выезда за границу для брата своей гражданской жены.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, брат гражданской жены нардепа пытался выехать в Молдову на автомобиле через систему "Шлях". В Кишиневе он должен был перегнать элитное авто нардепа с автостоянки аэропорта в Вену.
Выехать мужчина пытался на основании документа, выданного по заказу Вышгородской РВА на основании ходатайства общественной организации "Медиаоборона". Сам он заявил, что о деятельности такой организации не знает.
Проводятся семь одновременных обысков в помещении этой общественной организации, ее руководителя и учредителей, в местах их проживания, а также у других лиц, принимавших участие в организации схемы.
Судя по всему, речь идет о нардепе Александре Дубинском. То есть, предположительно обыски сегодня проходили не у Дубинского, как сегодня сообщали СМИ, а у других фигурантов дела.
Напомним, в августе Дубинскому сообщили о подозрении в подделке документов для выезда за границу.