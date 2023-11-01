Государственное бюро расследований сообщает об обысках по делу об организации действующим нардепом незаконного выезда за границу для брата своей гражданской жены.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, брат гражданской жены нардепа пытался выехать в Молдову на автомобиле через систему "Шлях". В Кишиневе он должен был перегнать элитное авто нардепа с автостоянки аэропорта в Вену.

Выехать мужчина пытался на основании документа, выданного по заказу Вышгородской РВА на основании ходатайства общественной организации "Медиаоборона". Сам он заявил, что о деятельности такой организации не знает.

Проводятся семь одновременных обысков в помещении этой общественной организации, ее руководителя и учредителей, в местах их проживания, а также у других лиц, принимавших участие в организации схемы.

Судя по всему, речь идет о нардепе Александре Дубинском. То есть, предположительно обыски сегодня проходили не у Дубинского, как сегодня сообщали СМИ, а у других фигурантов дела.

Напомним, в августе Дубинскому сообщили о подозрении в подделке документов для выезда за границу.