Народный депутат Александр Дубинский в комментарии "Стране" опроверг информацию СМИ о том, что у него с самого утра проходят обыски.

"С удивлением узнал во время утренней тренировки о якобы проводящихся у меня обысках. Это является полной дезинформацией, запущенной в очередной раз со ссылкой на правоохранительные органы через издание "Украинская правда", - говорит Дубинский.

По его словам, "несуществующие обыски у Дубинского, нужны власти, чтобы перекрыть негатив от публикации статьи в Time".

"Статьи, которая раскрывает подноготную происходящего в ОП, в ставке Верховного главнокомандующего и в окружении Зеленского. Желание хоть как-то перебить негатив от публикации и совершенные коммуникационные ошибки по ее якобы опровержению, привели ещё к большему зашквару - вчера уже опубликовали указ Зеленского о награждении журналиста Саймона Шустера орденом "За заслуги" III степени. А, чтобы хоть как-то сбить этот угрюмый оскал судьбы, который в последнее время постоянно преследует Зеленского и его команду. В первой половине дня этим что-то стали несуществующие обыски у Дубинского", - заявил нардеп.

Напомним, в августе Дубинскому сообщили о подозрении в подделке документов для выезда за границу.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для народного депутата Александра Дубинского в виде личного обязательства.