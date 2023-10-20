Народный депутат Александр Дубинский рассказал, что военкомы отпустили его после иудейского приветствия "Шалом".

По словам Дубинского, он регулярно ходит через подземный переход на Севастопольской площади Киева, где стоят сотрудники военкомата. Большинство нарядов его уже знают и не останавливают, но в этот раз нардеп попал на бригаду, которая не знала его в лицо. При этом, по словам Александра, он шел в черной шляпе.

"Они мне говорят – "хвилиночку". Я им говорю: "Доброго ранку! Шалом". Они на меня смотрят и говорят: "Извините", – рассказал Дубинский.

Ранее Александру Дубинскому уже хотели вручить повестку, но он отказался ее брать. Депутат высказал мнение, что таким образом власти мстят ему за критику.

Напомним, в августе СБУ и ГБР провели обыски у Дубинского. ГБР тогда сообщило, что обыски связаны с подозрением народного депутата в подделке документов.

Вскоре Печерский суд Киева избрал парламентарию меру пресечения в виде личного обязательства. Дубинскому было запрещено без разрешения покидать Киевскую область, предписано носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.