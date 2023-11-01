Народный депутат Александр Дубинский прокомментировал "Стране" заявление ГБР о том, что нардеп помог нелегально выехать за границу родному брату своей гражданской жены.

"У меня нет ни гражданской жены, ни гражданского мужа. Был волнистый попугайчик, по кличке Сухачев, которого я очень любил. Но он, к сожалению, умер", - заявил Дубинский.

Напомним, сегодня Государственное бюро расследований проводит обыски по делу об организации действующим нардепом незаконного выезда за границу для брата своей гражданской жены.

По данным следствия, брат гражданской жены нардепа пытался выехать в Молдову на автомобиле через систему "Шлях". В Кишиневе он должен был перегнать элитное авто нардепа с автостоянки аэропорта в Вену.

Утром в СМИ появилась информация, что у Дубинского проходят обыски. Сам нардеп опровергал эту информацию.

По его словам, это является полной дезинформацией, "запущенной в очередной раз со ссылкой на правоохранительные органы".

Напомним, в августе Дубинскому сообщили о подозрении в подделке документов для выезда за границу.