В Украине некоторые университеты "торгуют" уклонением от мобилизации.

Об этом написала народный депутат Юлия Гришина в своем телеграм-канале.

"Некоторые университеты готовы принимать к себе новых студентов даже без вступительных экзаменов, понимая конечную цель таких "абитуриентов", – заявила Гришина.

Она опубликовала видео, на котором потенциальный абитуриент спрашивает в приемной комиссии, получит ли он отсрочку от армии, и получает утвердительный ответ.

Также в комиссии сообщают, что такой вопрос им задают часто. Ничего незаконного на видео не происходит.

Ранее мы писали, что в Украине резко выросло число абитуриентов призывного возраста в этом году. Особенно заметное увеличение произошло среди студентов платной формы обучения – 70% первокурсников.

Напомним, в начале сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования.

Также недавно в Минобразования и науки разъяснили, что студентов вузов, которые находятся в академическом отпуске, могут мобилизовать.