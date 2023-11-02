Число поступающих-мужчин призывного возраста возросло до 110 тысяч в этом году.

Об этом сообщила народный депутат Юлия Гришина со ссылкой на данные Министерства образования и науки Украины.

"В прошлом году было 85 тысяч. Особенно заметное увеличение, по данным издания NGL, произошло среди студентов платной формы обучения – 70% первокурсников. При этом средний возраст студентов вырос до 27 лет. А наиболее поразительный рост числа студентов-мужчин заметен в возрастных категориях 30+ и 40+", – сказала она.

"Мы все понимаем, что большая часть этих новых студентов поступили, чтобы избежать мобилизации. И дальше дело за университетами. Они отвечают за качество образования. Если люди поступили, они должны учиться и выполнять образовательную программу. В противном случае они должны быть отчислены. Мы следим за этой ситуацией", – добавила Гришина.

Напомним, в начале сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования.

Также недавно в Минобразования и науки разъяснили, что студентов вузов, которые находятся в академическом отпуске, могут мобилизовать.