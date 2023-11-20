В Черновицкой области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила банду, которая переправляла военнообязанных мужчин за границу. Заработок на уклонистах составлял 100 тысяч долларов ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем телеграм-канале.

"За деньги фигуранты переводили уклонистов в соседнюю европейскую страну через заранее подготовленные "лесные тропы", - говорится в публикации.

По данным следствия, члены банды, чтобы склонить военнообязанных к бегству из Украины, "гарантировали им надежность маршрутов" в обход КПП, а также обещали клиентам "защиту" от правосудия в случае задержания в ходе таких пересечений границы.

Правоохранители задержали организатора канала переправки уклонистов и четырех его сообщников.

"По данным следствия, группировку создал 44-летний житель Буковины. К незаконной деятельности он привлек своих знакомых, среди которых были лица с уголовным прошлым. Так, например, один из участников банды ранее неоднократно отбывал наказание за совершение тяжких преступлений", - рассказали в СБУ.

Сообщается, что фигуранты подыскивали потенциальных призывников и предлагали помочь бежать за границу, а стоимость "услуг" оценивалась от 3 до 5 тысяч долларов, в зависимости от срочности.

"В эту сумму входило консультирование клиентов по поведению во время скрытого пересечения госграницы и их "сопровождение" в соседнюю страну", - рассказали в спецслужбе.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой). Злоумышленникам грозит до девяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Ранее в Черновицкой области сотрудники Нацполиции и Государственной пограничной службы Украины задержали депутата, который входил в состав преступной группы, переправлявшей уклонистов за границу.

А недавно в Одесской области накрыли схему вывоза уклонистов за границу на каретах скорой помощи. Машина скорой с медицинским экипажем и проблесковыми маячками доставляла мужчин до "зеленки" на границе в обход блокпостов.