В Черновицкой области сотрудники Нацполиции и Государственной пограничной службы Украины задержали депутата, который входил в состав преступной группы, переправлявшей уклонистов за границу.

Об этом пишет издание Vesti.ua со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

В публикации говорится, что депутат Днестровского райсовета, будучи в сговоре с неустановленными лицами, перевозил двух мужчин в автомобиле "Мерседес". Их планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации.

Правоохранители задержали депутата и открыли криминальное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины - "организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины".

Орган досудебного расследования проводит следственные (розыскные) действия, готовится ходатайство об избрании депутату меры пресечения, сообщили источники изданию.

Ранее мы рассказывали, что в Черновцах задержали командира взвода Черновицкого городского территориального центра комплектования по подозрению в организации схемы по уклонению от прохождения воинской службы.

А в конце лета в Черниговской области СБУ раскрыла новую схему выезда уклонистов за границу. Липовые справки выдавал Центр предоставления админуслуг. Он менял адрес регистрации, чтобы потом уклонистов можно было "списать" через местный военкомат и выдать разрешение на выезд за границу.