В Польше разбился автобус с украинцами. В результате аварии погибли две женщины и шестилетний ребенок.

Об этом сообщает польский информационный портал In Poland.

Трагедия произошла в воскресенье около 4:30 утра у Верешине возле Грубешова (Люблинское воеводство). На прямом участке дороги водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в дерево.

В автобусе находились 10 человек – все граждане Украины. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.

Ранее мы писали, что на севере Италии автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Авария произошла между городами Латисана и Сан-Джорджо-ди-Ногаро - по пути из Венеции. Пострадали 15 человек, в том числе дети. Трое получили серьезные ранения. Для транспортировки травмированных в больницы задействовали два гражданских вертолета.

Также мы сообщали, что в польском городе Тытусин вблизи Хелма украинский микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик на дороге в Хелмском уезде. 33-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте. Еще восемь украинцев, которые ехали в микроавтобусе, были госпитализированы.