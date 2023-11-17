Сегодня утром во Львове патрульные сбили человека. Пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

"Сегодня утром на улице Яворницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля и пешехода. Пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают все необходимые службы.

Инициировано служебное расследование. Патрульные находятся на месте происшествия, предоставляют необходимые показания.

"Обстоятельства устанавливаются", - отмечают в полиции.

Ранее мы писали, что в Черновицкой области заместитель начальника областного управления Национальной полиции управляя служебным автомобилем сбил насмерть человека. От полученных травм пешеход умер на месте происшествия. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Коломыйском районе Прикарпатья полицейский за рулем автомобиля BMW сбил насмерть 16-летнего подростка. ДТП произошло на неосвещённом участке дороги.

Отмечается, что на месте ДТП водителя проверили на алкогольное опьянение. Он оказался трезвым.