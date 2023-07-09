В Польше микроавтобус с украинцами столкнулся с фурой, погибла женщина
В польском городе Тытусин вблизи Хелма в результате столкновения микроавтобуса с украинцами и грузовика погибла 33-летняя женщина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Люблина на своей странице в Twitter.
Авария произошла в ночь на воскресенье, 9 июля. Украинский микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик на дороге № 12 в Хелмском уезде. 33-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте.
Представитель воеводской полиции в Люблине Анджей Фийолек сообщил, что после ДТП восемь украинцев, которые ехали в микроавтобусе, были госпитализированы.
После осмотра выяснилось, что два человека имеют телесные повреждения.
Согласно выводам правоохранителей, 44-летний украинец, который управлял автобусом, был трезв. Полиция выясняет подробности происшествия.
Ранее мы писали, что накануне под Тернополем кортеж польских дипломатов попал в ДТП, в результате один гражданин Украины получил тяжелые травмы.
А несколько лет назад в столкновении двух украинских авто возле города Томашув-Любельский (Польша) погибла 19-летняя девушка, еще шесть человек получили травмы.