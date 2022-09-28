В Польши 39-летнего украинца переехала машина. Мужчина погиб. Водитель не увидел украинца раньше времени из-за плохой видимости и сильного дождя.

Об этом сообщает Plonskwsieci.pl.

Трагедия произошла возле села Михалувек Плонского уезда Мазовецкого воеводства около 21:00.

27-летний поляк за рулем легковушки BMW на момент ДТП был трезвым.

На место прибыли медики, однако они смогли лишь констатировать смерть украинца. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Тело погибшего забрали на вскрытие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали 23 пассажира маршрутки. Авария произошла 19 сентября около 09:00 на Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не соблюдал безопасную дистанцию ​​и въехал в двигавшееся впереди маршрутное такси. В результате столкновения водитель автобуса не справился с управлением и наехал на электроопору наружного освещения.

Также мы сообщали, что во Львовской области произошло ДТП с военным авто, погибли четыре человека, в том числе ребенок.