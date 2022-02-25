В пятницу, 25 февраля, на второй день российского вторжения в Украину, в Киеве бронетехника переехала гражданский автомобиль.

Соответствующие видео появилось в сети.

На кадрах видно как под дороге едет автомобиль и его переезжает бронетехника.

На следующем видео можно увидеть, как из смятого автомобиля группа людей помогает выбраться водителю - пожилому мужчине, судя по всему он пенсионер. Машина очень сильно повреждена, двери и крыша смяты. Однако водителю удалось выжить.

Ранее мы писали, что на юге Украины едет российский танк с флагом СССР. Его засняли на видео.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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