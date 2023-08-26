На севере Италии автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Авария произошла между городами Латисана и Сан-Джорджо-ди-Ногаро - по пути из Венеции.

Об этом сообщает il Piccolo

Ночью в пятницу автобус, в котором ехали граждане Украины, врезался сзади в грузовик.

Пострадали 15 человек, в том числе дети. Трое получили серьезные ранения. К счастью, обошлось без погибших.

Для оперативной транспортировки травмированных в больницы задействовали два гражданских вертолета.

Ранее мы писали, что в Австрии с моста упал микроавтобус, перевозивший украинскую семью. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Автомобиль перевернулся, а затем упал с моста на грунтовую дорогу в районе Мистельбаха. По предварительным данным, водитель уснул за рулём, сам он выжил.

Также мы сообщали, что в польском городе Тытусин вблизи Хелма украинский микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик на дороге в Хелмском уезде. 33-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте. Еще восемь украинцев, которые ехали в микроавтобусе, были госпитализированы.