Трое украинцев погибли ​​в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на юге Польши около города Гливице в воскресенье днём.

Об этом пишет польское издание TVN24.

Автомобиль, на котором ехали трое мужчин, врезался в дерево. На место происшествия прибыл вертолёт скорой помощи, а также пожарные и полиция.

"Автомобиль Audi A6, которым управлял 40-летний водитель, совершил боковое столкновение на повороте дороги со встречным Audi A4, после чего не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево у трассы. Трое мужчин, которые ехали в этом автомобиле, граждане Украины, погибли на месте", - сообщили в дорожной полиции.

"Прокурор и следственная группа полиции устанавливают обстоятельства этого происшествия", - добавил представитель полиции города.

Ранее в Польше произошло ДТП, в котором погибли две украинки и ребёнок - микроавтобус с пассажирами тоже врезался в дерево.

Мы также публиковали видео, на котором убегавший от полиции пьяный украинец сбил женщину в польском городе. В крови задержанного оказалось более двух промилле алкоголя. Это в десять раз превышает допустимую норму в Украине.