Автобус из Украины сегодня утром перевернулся в Словакии, недалеко от города Кошице. На борту было 53 пассажира и двое водителей.

Об этом сообщают словацкие СМИ.

Инцидент произошел неподалеку от села Даргов в Требишевском районе. Сообщается, что автобус с украинскими номерами, направлявшийся к границе, съехал в кювет и перевернулся.

В МИД Украины сообщили, что всего травмировались восемь человек. Среди пострадавших есть дети.

"ДТП произошло при участии автобуса, следовавшего за рейсом "Вена-Киев". В автобусе ехали 53 пассажира. Все – граждане Украины", – сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии Радио Свобода.

У пострадавших – травмы средней степени тяжести. Остальные пассажиры были перевезены в город Кошице, где ожидают запасной автобус.

Ранее сообщали, что летом на севере Италии автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Авария произошла между городами Латисана и Сан-Джорджо-ди-Ногаро - по пути из Венеции. Пострадали 15 человек, в том числе дети. Трое получили серьезные ранения. К счастью, обошлось без погибших.

Через пару дней стало известно, что в Румынии ехавший из Украины автобус влетел в ограничитель высоты. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей.