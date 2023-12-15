Киевский судья Алексей Тандыр, сбивший насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко, переоформил свое имущество на жену и развелся с ней, чтоб избежать ареста имущества.

Об этом сообщает адвокат семьи Бондаренко Виталий Сердюк в Фейсбуке.

Отмечается, что супруги Тандыр официально развелись 6 декабря, а уже 12 декабря имущество было переписано.

Семья Бондаренко не успела наложить арест на имущество судьи до того, как он развелся и переписал его на жену.

Ранее сообщалось, что жена нацгвардейца, которого на блокпосту насмерть сбил судья Алексей Тандыр, заявила, что супруга Тандыра Людмила анонимно переводила деньги на ее банковскую карту.

Как писала "Страна", 26 мая на блокпосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья Алексей Тандыр сбил военнослужащего НГУ Вадима Бондаренко, находясь подшофе.

Бондаренко скончался на месте от полученных травм. Виновника ДТП задержали, но он отказывался проходить проверку на наличие алкоголя в крови. Позже прокуратура сообщила, что Тандыр после смертельного ДТП для экспертизы на алкоголь вместо мочи сдал слюну и воду.

По ходатайству прокуратуры Тандыру была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога