В румынском городе Новодари ехавший из Украины автобус Одесса - Констанца с 40 пассажирами влетел в ограничитель высоты. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщают румынские и украинские Telegram-каналы.

Также паблики распространили фото и видео последствий ДТП.

Напомним, на днях на севере Италии автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Авария произошла между городами Латисана и Сан-Джорджо-ди-Ногаро - по пути из Венеции. Ночью автобус, в котором ехали граждане Украины, врезался сзади в грузовик. Пострадали 15 человек, в том числе дети. Трое получили серьезные ранения. К счастью, обошлось без погибших.

Ранее мы рассказывали, что в Австрии с моста упал микроавтобус, перевозивший украинскую семью. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сообщалось, что микроавтобус перевернулся, а затем упал с моста на грунтовую дорогу в районе Мистельбаха. По предварительным данным, водитель уснул за рулём (сам он выжил). Всего в машине было четверо взрослых и трое несовершеннолетних. Погибшие взрослые - бабушка и дедушка этих детей. Одному погибшему ребенку было меньше года, другому - три года.