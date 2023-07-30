В городе Алания на юго-западе Турции туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли два человека, в том числе одна гражданка Украины.

Об этом сообщает TRT Haber.

"Установлено, что водитель туристического микроавтобуса и украинский гид погибли на месте происшествия", - пишет издание.

В МИД Украины Суспильному подтвердили гибель украинки.

"Сегодня утром на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджалар произошло ДТП. Микроавтобус, перевозивший туристов (граждан Казахстана) из гостиницы в аэропорт врезался в остановившийся на светофоре грузовик. Погиб водитель - гражданин Турции и гид - гражданка Украины", - заявили в министерстве.

Ранее в Польше погибла украинка, когда микроавтобус столкнулся с фурой. ДТП произошло в городе Тытусин вблизи Хелма. Грузовик, в который врезался микроавтобус, был припаркован на обочине.

Перед этим украинец получил тяжёлые травмы в результате ДТП с участием кортежа польских дипломатов. Машина польского атташе выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем. В салоне автомобиля находился водитель.