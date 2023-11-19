В Украине за год выросло число погибших вследствие ДТП.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате которых погибли 2 492 человека и травмированы 24 774", - написал Белошицкий.

Год назад за тот же период он же приводил другое число погибших - 2 161. Таким образом, смертность на дорогах выросла на 13,3%.

Мы не раз рассказывали о смертельных ДТП в Украине, в том числе с участием влиятельных людей.

Так, в начале ноября в Житомирской области народный депутат из партии "Батькивщина" Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку. Спустя менее недели Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения, отправив под домашний арест.

А в конце октября в Киеве водитель автомобиля "Хонда" на блокпосту наехал на военного, который погиб на месте. Водитель ехал по Броварскому проспекту и резко затормозил из-за тумана, чтобы не врезаться в едущий впереди грузовик. При этом он вылетел на крайнюю правую полосу, где находился блокпост, и сбил солдата 1976 года рождения.