В Одессе сотрудник полиции стал виновником ДТП, в котором пострадала беременная женщина.

О данном инциденте сообщает одесское издание "Думская".

По данным издания, столкновение двух автомобилей произошло на улице Академика Заболотного вечером 17 ноября.

Как сообщили изданию в полиции, водитель автомобиля BMW M235I, выполняя обгон, столкнулся с машиной Jeep Compass, которая поворачивала направо. В результате чего внедорожник перевернулся. Оба водителя - мужчина и женщина - доставлены в медучреждение.

Проведённая в ходе следствия экспертиза показала, что к моменту аварии оба водителя были трезвые.

Виновником аварии был признан 31-летний старший лейтенант полиции, который на момент ДТП не находился при исполнении служебных обязанностей. Он получил сотрясение головного мозга, но от госпитализации отказался.

Пострадавшая 33-летняя одесситка, находящаяся на последнем месяце беременности, получила серьёзные травмы - у неё диагностировали повреждения глаз и закрытую тупую травму живота.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами.

Ранее в Одессе ночью столкнулись полицейские авто. Пострадали двое патрульных.

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