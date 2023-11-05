В Киеве полицейский повалил военного, задержанного во время комендантского часа.

Видео инцидента попало в Сеть. На нем полицейский заталкивает человека в форме в райотдел и валит на землю с криком "У тебя проблема?"

Полиция сегодня утром сообщила, что инцидент произошел в Шевченковском районе в ночь на 3 ноября и опубликовала видео начала конфликта.

Там видно, что патрульные остановили штатского мужчину-нарушителя комендантского часа, который представился как участник боевых действий. В этот момент подошёл военный уже в форме, который начал агрессивно себя вести.

Полиция утверждает, что он был в состоянии алкогольного опьянения. После начала конфликта с патрульным обоих мужчин задержали.

У военнослужащего, которого в Киеве избили полицейские была контузия.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Погранслужба выступает за объективное расследование ситуации, которая произошла. Спикер ГПСУ говорит, что на момент инцидента пограничник возвращался в место расположения из больницы, где проходил обследование после получения на фронте контузии.

"В тот день военный возвращался из Киева к месту расположения части. Его поезд отходил с железнодорожного вокзала ночью. Там он и находился на момент начала комендантского часа. Что привело к конфликту и его детальные обстоятельства - сможем более подробно сказать после всех мероприятий проверки. Поддерживаем связь с национальной полицией, чтобы все было объективно", - сказал Демченко.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ обвинил полицейских в том, что они сеют ненависть между военными и правоохранителями.