В Одессе умер 52-летний военный, которого в конце октября в Черноморске избили на улице четыре человека - по некоторым данным, тоже военные.

Об этом сообщила в Facebook его супруга Олеся Куприч.

"Сегодня в 7 утра перестало биться сердечко нашего Юры", - написала женщина.

Вчера у военного был день рождения.

Незадолго до смерти мужа Куприч дала интервью, в котором описала детали избиения, ссылаясь на кадры с камеры видеонаблюдения.

"Юра выходил из магазина, в этот момент подъехал автомобиль с теми ребятами. Они там или покупали, или украли водку. На выходе из магазина возник какой-то конфликт. Слов невозможно услышать, потому что на видео нет звука. Моему мужу весной была сделана операция, в грудном отделе у него шесть болтов, был перелом позвоночника. Также по нему видно, что он не совсем здоров. Мужу нанесли несколько ударов по ногам, прыгали по лицу. Сняли с него куртку, надели ее на себя. Не знаю, как это назвать. Юрий даже руку ни на кого не поднял, а его сначала избивал один, потом - другие", - рассказала Олеся.

После избиения у Юрия также украли банковские карточки, телефон и военный билет. Он был госпитализирован с перелом шеи и отеком мозга.

В полиции сообщили, что личности злоумышленников установлены, открыто уголовное дело за хулиганство. Теперь оно может быть переквалифицировано.

Ранее мы сообщали первые детали избиения в Чероморске.

Также мы рассказывали, что полиция ищет неизвестных, которые ударили ножом военного на улице в Киеве.