В центре Киева вчера вечером военному нанесли три ножевые ранения в область грудной клетки.

Об этом сообщает полиция Киева.

По предварительным данным, мужчина в военной форме шел по территории ботанического сада, когда на него напали неизвестные и ударили ножом.

В настоящее время пострадавший госпитализирован.

Проводятся следственные мероприятия по задержанию злоумышленников. Открыто уголовное производство.

Ранее в Киеве поймали преступника, который при задержании ударил полицейского ножом. По данным пабликов, при задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении последний нанёс ножевое ранение правоохранителю, но это не помешало сотруднику полиции надеть на нападавшего наручники.

Мы также сообщали, что в Киеве вооружённый ножом мужчина напал на двоих игравших на улице детей. Одному из малолетних детей напавший мужчина порвал футболку, а второго ранил в руку. Ребёнок был госпитализирован.

"В настоящее время принимаются меры по задержанию злоумышленника. В розыске участвует личный состав Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка и патрульные полицейские", - сообщает полиция.