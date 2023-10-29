В захваченном россиянами городе Волноваха Донецкой области были убиты из огнестрельного оружия девять человек, включая двоих детей.

Об этом сообщают российские издания.

Информацию подтвердили в Следственном комитете РФ, заявив, что "проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Устанавливаются лица, причастные к совершению убийства".

В сети публикуются скрины из местных групп в Telegram-каналах, где заявляется, что семью, которая проживала в доме, убили "кадыровцы" после ссоры с хозяином дома.

Российский оппозиционный Telegram-канал "Астра", ссылаясь на соседей и родственников убитых, пишет, что убийство произошло 27 октября в частном жилом доме на улице Донецкой. Дом принадлежал семье - мужу и жене, у них были двое детей, девочка-школьница и четырехлетний мальчик. Все они, как утверждается, были убиты, как и ещё пять человек, которые находились в доме. Это были гости, которые пришли праздновать день рождения.

"Как нам сказала полиция, убили военные на мотоциклах, и все лежали в кроватях, то есть это сделали, когда они спали", - сообщила паблику дальняя родственница убитых со ссылкой на очевидцев.

"Все убиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть улики. Все соседи говорят, что убийцы - военные. Никто не задержан, всем теперь страшно", - добавил сосед семьи.

В числе убитых оказались хозяйка дома с двумя детьми. Фото: Telegram

Ранее мы рассказывали, что зимой в захваченной РФ Макеевке расстреляли семью из восьми человек.

А в Москве россиянин зарезал ножом своего собутыльника из-за его проукраинских взглядов.