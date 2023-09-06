В "ДНР" сообщают о прилёте по Дворцу культуры в Волновахе. Об этом сообщают росСМИ. Пишут, что здание только недавно восстановили.

Ранее уже писали о прилетах по гостинице с кадыровцами в Волновахе.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что ВСУ поразили отель "Ахтамар" на трассе Мариуполь – Донецк, где располагались кадыровцы. По его словам, уничтожено около 10 единиц военной техники.

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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