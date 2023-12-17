Во Львовской области вчера погибли трое военных во время ДТП. Их Ford Focus на военных номерах столкнулся с фурой на трассе Киев-Чоп, пытаясь совершить обгон. Ни один из тех, кто ехал в легковушке, не выжил.

Об этом пишут местные СМИ.

Позже Госспецслужба транспорта назвала имена погибших.

"16 декабря около 14:30 во время рабочей командировки на Львовщине в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Госспецтранслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна", - говорится в сообщении.

Также появились фото с места ДТП.

Ранее сообщали, что с начала российского вторжения на блокпостах в результате ДТП погибли 11 военных, 37 получили ранения.

Также мы сообщали, что киевский судья Алексей Тандыр, сбивший насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко, переоформил свое имущество на жену и развелся с ней, чтоб избежать ареста имущества. Отмечается, что супруги Тандыр официально развелись 6 декабря, а уже 12 декабря имущество было переписано. Семья Бондаренко не успела наложить арест на имущество судьи до того, как он развелся и переписал его на жену.