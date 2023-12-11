Пять военнослужащих из Ужгорода вчера погибли в Харьковской области на Купянском направлении.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на военнослужащего 101-й отдельной бригады ТРО Закарпатья Михаила Шатуру.

Сообщается, что ужгородцы погибли в результате ракетного обстрела из ЗРК С-300.

Ранее стало известно, что на фронте погибли два известных украинских актёра Андрей Павленко и Василий Кухарский. После российского вторжения они пошли в армию добровольцами.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне наступают по всему фронту на востоке страны. Deep State пишет о новой тактике россиян в Крынках - на левобережном плацдарме ВСУ в Херсонской области. Она состоит в заброске пехоты в тыл позиций ВСУ.

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