На фронте погиб известный активист и ультрас "Динамо" Сергей Павличенко.

Об этом сообщил футбольный клуб "Динамо Киев" на своей странице в Фейсбуке.

В 2012 году ему дали 13 лет за убийство судьи (его отец Дмитрий за то же преступление получил пожизненное заключение). Их тюремное заключение вызвало акции протеста футбольных фанатов.

В 2014 году отца и сына освободили по решению Верховной Рады, которая перешла под контроль сил Майдана.

После российского вторжения Сергей Павличенко воевал в полку спецназначения "Герц". Он погиб 18 ноября в районе села Вербовое Запорожской области.

Ранее на фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. 12 ноября спортсмен подорвался на мине на Донбассе, выполняя боевое задание. Ему ампутировали ногу в больнице Днепра, на лечение удалось собрать сотни тысяч гривен, но спасти жизнь Сергея не удалось.

Мы также сообщали, что погиб один из лучших артиллеристов Украины с позывным "Таксист". Милютин служил в 128-й бригаде, которая попала под ракетный удар РФ. Число погибших не сообщается, но СМИ пишут о двух десятках смертей.