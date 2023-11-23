На Донецком направлении в боях за Украину погиб чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк.

Об этом сообщает в Фейсбуке парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта.

12 ноября спортсмен подорвался на мине на Донбассе, выполняя боевое задание. Ему ампутировали ногу в больнице Днепра, на лечение удалось собрать сотни тысяч гривен, но спасти жизнь Сергея не удалось. Врачи Днепра около 10 дней боролись за него. Кикбоксера не стало 22 ноября.

Лысюк родом из Черниговской области. Заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Европы и мира. Работал преподавателем кафедры физической подготовки Академии Государственной пенитенциарной службы.

У Сергея остались вдова и маленький сын.

Ранее под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека, который служил в спецподразделении Главного управления разведки Минобороны. Ему было 40 лет.

Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

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