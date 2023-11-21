Мониторинговая миссия ООН подтвердила гибель 10 тысяч мирных жителей в Украине с начала войны .

Об этом сообщает пресс-служба организации на своём сайте.

По её данным, среди указанного числа погибших - 560 детей.

Кроме этого, мониторинговая миссия зафиксировала более 18 500 ранений мирных жителей с 24 февраля 2022 года.

"За последние три месяца почти половина из случаев гибели и ранения гражданских лиц произошли далеко от линии фронта. Можно констатировать, что в Украине сейчас нет полностью безопасных мест", - отметила при этом глава миссии Даниэль Белль.

Украинские власти называют намного большие цифры погибших мирных жителей от российского вторжения. По их данным, только в Мариуполе погибло, по разным оценкам, от 20 до 60 тысяч горожан.

Ранее В ООН пришли к выводу, что ракетный удар по поминкам в селе Гроза, где погибли 59 человек, нанесла Россия.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

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