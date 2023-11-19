В ООН выразили обеспокоенность действиями правительства в отношении Украинской православной церкви и призвали защитить права верующих УПЦ.

Об этом говорится на сайте ООН.

"УВКПЧ ООН внимательно следит за тем, как законодательные изменения в Украине могут повлиять на реализацию свободы религии. Управление ранее выражало обеспокоенность по поводу действий правительства, направленных против Украинской православной церкви, которые могут носить дискриминационный характер", - заявила помощник генерального секретаря по правам человека Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) Ильзе Брандс Кехрис.

Что касается захваченных территорий Украины, об аннексии которых объявила Россия, Кехрис высказала серьезную обеспокоенность по поводу ситуации там со свободой религии. Она напомнила, что международное гуманитарное право обязывает оккупирующую державу уважать законы, действующие в стране.

Напомним, 19 октября Верховная Рада поддержала законопроект "о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", который называют проще: о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Адвокат УПЦ американский юрист Боб Амстердам заявил, что за закон о запрете Церкви нардепам Рады может грозить уголовное преследование.